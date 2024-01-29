Петржела: «Спартак» был великим в СССР, но не в современной России»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил петербургский клуб со «Спартаком».

По мнению чешского специалиста, за последние 25 лет «Зенит» сумел отобрать у «Спартака» звание величайшего клуба России. Петржела отметил, что в период современной России «сине-бело-голубым» удавалось выигрывать не только внутренние трофеи, но и европейские.

«Спартак» не смог сохранить своё наследие и продолжить победные традиции. Этот клуб был великим в СССР, но не в современной России. За последние 25 лет у «красно-белых» очень скромные результаты. Поэтому самый великий клуб в России — «Зенит», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице и опережает пятый «Спартак» на шесть очков.