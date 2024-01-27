Радимов оценил игру Педро и Артура в составе «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре бразильских новичков петербургского клуба Педро и Артура в товарищеских матчах.

Эксперт отметил высокий уровень техники в игре южноамериканских новобранцев.

«Для 17-летнего пацана Педро очень здорово с мячом работает. Я бы обратил внимание, насколько у него поставлен удар.

Артур очень понравился, видно, что голеностоп работает очень хорошо», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Свой первый матч во второй части сезона петербургская команда проведёт в начале марта против «Спартака».