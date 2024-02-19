«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение

Московский «Спартак» и экс-генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов приняли решение урегулировать конфликт мировым соглашением, передаёт «Матч ТВ».

Как утверждает источник, в офисе москвичей прошла встреча с функционером, по итогам которой производство по всем делам между клубом и Газизовым приостановлено, помимо расписке бывшего хозяина клуба Леонида Федуна.

Юрист Татьяна Завьялова заявила, что сейчас оформляются документы. Затем будет проведена совместная пресс‑конференция, где доложат все подробности.

Судебные разбирательства между сторонами длятся с 2021 года. Ранее Шамиль требовал взыскать задолженность после расставания с клубом. В то же время клуб подал встречный иск.

Добавим, что Газизов раньше занимался бизнесом, но затем стал руководить ФК «Уфа», которую смог вывести в еврокубки. Также в башкирском клубе выросло много хороших специалистов, которые затем пошли на повышение.