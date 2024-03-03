Бушманов оценил физическое состояние «Спартака» и «Зенита» после первой официальной игры

Бывший главный тренер «Спартак-2» Евгений Бушманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о состоянии «Зенита» и «Спартака» после матча 19-го тура РПЛ.

«Хороший матч. «Спартак» был в хорошем физическом состоянии, команда выдержала весь матч в высоком темпе. Заметил прессинг высокий и постоянный, плюс команда играла очень компактно. В принципе то же самое можно сказать и о «Зените». В целом матч получился интенсивный.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 0:0. Команда из Санкт-Петербурга осталась на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Остывание от «Краснодара» по-прежнему составляет два очка. «Спартак» имеет 31 очко и располагается на четвёртом месте.