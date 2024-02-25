Тарханов назвал команду, которая может составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению специалиста, «Динамо», идущее на третьем месте в таблице, может вмешаться в чемпионскую гонку с «Зенитом» и «Краснодаром».

«Смогут ли это сделать другие команды? Вряд ли. «Спартак» сейчас встретится с «Зенитом». Если «красно-белые» проиграют ему, то отвалятся от этой борьбы», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

При этом тренер считает, что если «Спартак» сможет одолеть «Зенит», то у него появятся небольшие шансы на трофей.

После 18 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», на счету которого 38 очков. На второй позиции с 36 очками идет «Зенит», а замыкает тройку «Динамо» — в копилке «бело-голубых» 32 балла.