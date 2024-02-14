Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что планирует надолго остаться в России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что планирует надолго остаться в России.

«Можно ли считать, что имя Николай для ребёнка — это намёк на то, что я в России надолго? Да, конечно. Надеюсь, что так и будет. Наша работа может отправить нас куда угодно, но он родился в России, это уже навсегда», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что интерес к испанскому специалисту проявляет «Райо Вальекано».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года, ранее он работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Первым соперником «красно-белых» по весенней части сезона станет «Зенит».