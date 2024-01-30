Аршавин высмеял переход Угальде в «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на подписание «Спартаком» 21-летнего костариканского нападающего Манфреда Угальде.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из нидерландского «Твенте». По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

«Спартаку» нужен был нападающий. Он должен был за 6 миллионов евро поехать, а «Спартак» за 13 взял (смеётся). «Надбавка за Россию» раньше была в 2 раза дороже, а теперь — в 2,5», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.