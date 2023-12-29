Агент: «Переход Родриго Нестора в «Зенит» вполне вероятен»

Андре Кюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

По словам агента, переход 23-летнего бразильца в российский клуб всё ещё возможен.

«Переговоры с «Зенитом» продолжаются, его трансфер в Россию вполне вероятен», — цитирует Кюри «РБ Спорт».

В текущем году Нестор провёл за «Сан-Паулу» 42 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.