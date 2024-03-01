Деменко: «За Промеса будут бороться в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился комментарием о ситуации с вингером «красно-белых» Квинси Промесом, который был задержан полицией в ОАЭ.

«Я думаю, что за Промеса будут бороться в «Спартаке», так как понимают, что такой футболист им нужен», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

Эксперт считает, что отсутствие Промеса является серьезной потерей для «Спартака», ведь он хорошо проявил себя на зимних сборах и регулярно забивал.

Ранее стало известно, что Промес не сможет принять участие в предстоящем матче против «Зенита».

Игра 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» пройдет 2 марта. Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.