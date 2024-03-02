Угальде и Соболев – в основе «Спартака» на матч с «Зенитом»

В субботу вечером футбольную Россию ждёт битва двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». Наставник московской команды Гильермо Абаскаль доверил место на поле с первых минут таким игрокам:

Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

Стоит отметить, что игру пропускает нападающий Квинси Промес, которого на днях задержали в ОАЭ. Гильермо Абаскаль дисквалифицирован – тренер будет смотреть игру на клубной базе «Спартака» в Москве. Также дисквалификацию отбывает Наиль Умяров.

Стартовый свисток в матче «Зенит» - «Спартак» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 19:30. Не пропустите текстовую трансляцию.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.