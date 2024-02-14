Адвокат заявил, что Промес может обжаловать приговор

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов оценил шансы нападающего «Спартака» Квинси Промеса обжаловать приговор нидерландского суда.

Напомним, сегодня, 14 февраля, стало известно о том, что 32-летний футболист у себя на родине был приговорён к шести годам тюремного заключения.

По словам Калинова, приговор можно обжаловать, однако вероятность того, что апелляция адвокатов Промеса приведёт к результату очень мала.

«Этот приговор можно обжаловать. Он был вынесен без участия Промеса.

Я думаю, что приговор оставят в силе», — приводит слова адвоката «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач. Отметим, что на счету футболиста 50 игр в футболке сборной Нидерландов.