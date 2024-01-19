Кузьмичёв: «Если и приглашать нового тренера в «Спартак», то это надо делать сейчас»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на слова генерального директора московского клуба Олега Малышева, который не исключил возможную отставку главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля по ходу второй части нынешнего сезона.

По мнению Кузьмичёва, если руководство «Спартака» решит сменить тренера, то лучше это сделать уже сейчас. При этом эксперт считает, что выводы о работе Абаскаля будут сделаны лишь по окончании сезона.

«Из этого интервью стало понятно, что качество игры «Спартака» не устраивает акционеров. Если и приглашать нового тренера, то это надо делать сейчас, чтобы он успел познакомиться с командой, подготовить её. Решение об увольнении Абаскаля по ходу чемпионата будет эмоциональным, а не профессиональным», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков. За 12 матчей до конца турнира «красно-белые» отстают от первого «Краснодара» на восемь баллов.