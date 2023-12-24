Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Я не знаю, что пожелать «Спартаку», чтобы помочь»

24 Декабря 2023 • 16:20 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, чего он может пожелать «Спартаку» в наступающем 2024 году.

«Чего я пожелаю «Спартаку» в новом году? У них столько своих проблем, что я не знаю, что им пожелать, чтобы помочь», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В 18 турах текущего сезона РПЛ «Спартак» набрал 30 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице.

Отметим, что сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который продлится до марта следующего года. Первым соперником «красно-белых» по весенней части сезона станет действующий чемпион страны «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Властимил Петржела

Новости по матчу

Сегодня, 24 Декабря
16:20
Петржела: «Я не знаю, что пожелать «Спартаку», чтобы помочь»
15:47
Петржела: «Зенит» — бразильская колония, мне это безумно не нравится» 1
13:36
Бушманов: «Хлусевичу надо рассмотреть предложение от «Спортинга»
10:20
Пименов — об Амарале в «Спартаке»: «Я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 7
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
17:06 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Футболисты сейчас перегружены»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Каррера готов к возвращению в РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
Ещенко не хочет, чтобы «Сочи» вылетал из РПЛ
16:38 · Россия. Премьер-лига
Барбоза заявил, что трансфер Хлусевича может быть дорогим для «Спортинга»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Флуминенсе» отказал «Зениту» слухи
16:20 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Я не знаю, что пожелать «Спартаку», чтобы помочь»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: Файзуллаев? Пиняев тоже когда-то резко начал
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Валуев: «Спорт номер один в России – футбол» 1
16:10 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян рассказал, что ему прощает Галактионов
16:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Гравильона подтвердил, что трансфер игрока в «Спартак» возможен
16:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «У меня есть сомнения в том, что Хлусевич перейдёт в «Спортинг»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Корнюхин назвал лучших вратарей РПЛ
15:47 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» — бразильская колония, мне это безумно не нравится» 1
15:44 · Россия. Премьер-лига
Деменко выделил лучших игроков «Зенита» в 2023 году
15:33 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Есть сомнения, что «Реал» интересуется Ренаном, это какой-то вброс»
Все новости
Рекомендуем