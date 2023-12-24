Петржела: «Я не знаю, что пожелать «Спартаку», чтобы помочь»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, чего он может пожелать «Спартаку» в наступающем 2024 году.

«Чего я пожелаю «Спартаку» в новом году? У них столько своих проблем, что я не знаю, что им пожелать, чтобы помочь», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В 18 турах текущего сезона РПЛ «Спартак» набрал 30 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице.

Отметим, что сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который продлится до марта следующего года. Первым соперником «красно-белых» по весенней части сезона станет действующий чемпион страны «Зенит».