Орлов: «ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде Кругового»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» по возможной аренде защитника Данила Кругового, чтобы заполучить игрока уже текущей зимой.

Напомним, ранее 25-летний футболист договорился о контракте с московским клубом, который начнёт действовать только летом. До этого момента Круговой должен будет выступать за «Зенит-2».

«Они договариваются, чтобы взять его в аренду. Сейчас ЦСКА ведёт переговоры, чтобы он играть начал», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

В текущем сезоне Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.