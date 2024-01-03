Защитник «Флуминенсе» Нино, который близок к переходу в «Зенит», не хочет играть в России. Об этом сообщает журналист Виктор Лесса.

По сведениям источника, 26-летний бразилец мечтает выступать в Англии, но выгодного предложения из этой страны ему не потупило.

Ранее сообщалось, что Нино близок к переходу в «Зенит», однако интерес к нему также проявляет испанский «Бетис». Зарплата защитника в петербургском клубе может составить 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Нино провёл за «Флуминенсе» 55 матчей, отметившись в них пятью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока 11 миллионов евро.