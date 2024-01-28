В «Твенте» заявили, что пока переход Угальде в «Спартак» не согласован

Ян Стройер, советник правления «Твенте», сообщил, что переход нападающего Манфреда Угальде в «Спартак» пока не завершён.

Ранее стало известно о том, что 21-летний костариканец прибыл в Москву для прохождения медосмотра.

«Многое уже на своих местах, но пока ничего не подтверждено. Подождите и всё сами увидите», — цитирует Стройера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Угальде девять голов и семь результативных передач в 25 матчах за «Твенте». Портал Transfermarkt оценивает молодого нападающего в 5 миллионов евро.

Свой первый матч в весенней части сезона «Спартак» проведёт в начале марта против петербургского «Зенита».