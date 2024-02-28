Андрей Николаев объяснил, почему Угальде не будет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Зенитом»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением о том, выйдет ли новичок «Спартака» Манфред Угальде в стартовом составе на игру с «сине-бело-голубыми».

«Думаю, вряд ли Угальде будет в старте – это не тот футболист, который выйдет и полностью обновит «Спартаку» игру», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в предстоящем матче главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль будет опираться на тех футболистов, с которыми хорошо знаком.

Напомним, 21-летний Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно, перебравшись из «Твенте».

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» состоится 2 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по столичному времени.