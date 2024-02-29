Мостовой: Без Промеса у «Спартака» гораздо меньше шансов на победу в матче с «Зенитом»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы «красно-белых» в матче с «Зенитом» в случае отсутствия Квинси Промеса.

Ранее стало известно, что 32-летний нидерландец был задержан в аэропорту ОАЭ перед вылетом «Спартака» в Санкт-Петербург.

По мнению эксперта, без Промеса, который в товарищеских играх забивал по два-три гола, «Спартаку» будет непросто в матче с «Зенитом».

«У «Спартака», конечно, гораздо меньше шансов на победу. Когда теряешь основного лидера, рассчитывать на что-то не приходится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Промеса восемь забитых мячей и восемь голевых передач в 21 матче во всех турнирах.

Встреча 19-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» состоится уже 2 марта и должна будет стартовать в 19:30 по мск.