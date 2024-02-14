Губерниев: «Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение нидерландского суда приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

Журналист назвал Промеса хорошим футболистом, отметив при этом, что произошедшая ситуация оставила на нём неизгладимое пятно.

«Квинси Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу «Спартаку». Ура! Радость переполняет нас, и слёзы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать», — цитирует Губерниева Metaratings.

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, сумев забить в них восемь голов и отдать восемь результативных передач.