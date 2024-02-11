Деменко считает, что Агкацев способен создать конкуренцию в «Спартаке»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к вратарю «быков» Станиславу Агкацеву.

По мнению эксперта, 22-летний голкипер способен составить конкуренцию нынешним вратарям «Спартака» Александру Селихову и Александру Максименко.

«Конкуренция «Спартаку» в любом случае нужна. Всё-таки Максименко и Селихов достаточно долго в клубе, а стабильности не хватает. В «Краснодаре» он достаточно неплохо заменял Сафонова, так что конкуренцию создаст», — приводит слова Деменко Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не станет подписывать нового вратаря этой зимой.

В текущем сезоне Агкацев провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых пропустил 11 мячей и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает молодого вратаря в 1 миллион евро.