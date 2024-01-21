Радимов: «Спартаку» нужен креативный игрок, который будет созидать»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, каких футболистов необходимо приобрести «Спартаку» в текущее трансферное окно.

Радимов считает, что в первую очередь «красно-белым» необходим атакующий полузащитник, так как сейчас в центре поля «Спартака» выступают футболисты преимущественно оборонительного плана.

«Думаю, что «красно-белым» нужен игрок креативный, «десятка», который будет созидать. Потому что Игнатова «штормит». А все остальные полузащитники — они, в основном, оборонительного плана. Так что нужен игрок, который будет связывать оборону и атаку», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России москвичи проведут 2 марта против «Зенита» в гостях.