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«Зенит» не устраивают предложения «Аль-Шабаба» и «Севильи» по Кассьерре

28 Января 2024 • 13:30 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может остаться в петербургском клубе до конца нынешнего сезона.

По информации Sport24, «Зенит» не устраивают предложения саудовского «Аль-Шабаба» и испанской «Севильи» по возможному трансферу 26-летнего колумбийца. Отмечается, что в петербургском клубе не намерены отпускать Кассьерру в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кассьерра провёл в составе «Зенита» 22 матча, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 9 миллионов евро.

Напомним, свой первый матч в весенней части текущего сезона РПЛ «Зенит» проведёт в начале марта против «Спартака».

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13:09 · Россия. Премьер-лига
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12:07 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Угальде сообщили, что футболист прибыл в Москву
11:54 · Россия. Премьер-лига
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11:45 · Россия. Премьер-лига
Шатов: «Если будет возможность, съездил бы на стажировку в «Зенит»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Коваленко: «На сборе успели подготовиться функционально»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Уход Кругового мало что значит для «Зенита»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев: «Ахметов не потеряется на фоне бразильцев»
11:04 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома из «Зенита»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Педро показывает довольно зрелый футбол»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Корнеев — об игре между «Зенитом» и «Уралом»: «Типичный матч, когда ребята находятся под нагрузками»
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