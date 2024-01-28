«Зенит» не устраивают предложения «Аль-Шабаба» и «Севильи» по Кассьерре

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может остаться в петербургском клубе до конца нынешнего сезона.

По информации Sport24, «Зенит» не устраивают предложения саудовского «Аль-Шабаба» и испанской «Севильи» по возможному трансферу 26-летнего колумбийца. Отмечается, что в петербургском клубе не намерены отпускать Кассьерру в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кассьерра провёл в составе «Зенита» 22 матча, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 9 миллионов евро.

Напомним, свой первый матч в весенней части текущего сезона РПЛ «Зенит» проведёт в начале марта против «Спартака».