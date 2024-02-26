В «Болонье» отреагировали на информацию об интересе к Круговому

Технический директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб проявлял интерес к защитнику «Зенита» Данилу Круговому, который со следующего сезона будет выступать за ЦСКА.

«Болонья» интересовалась Круговым? Нет, это неправда. Этот игрок не был в наших трансферных планах ни прошлым летом, ни раньше», — заявил Сартори

В нынешнем сезоне 25-летний Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает российского защитника в 2 миллиона евро.