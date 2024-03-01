​Игнатов верит в победу «Спартака» над «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что у команды есть шансы на победу в ближайшем матче Премьер-лиги против «Зенита».

«Я считаю, что нынешнему составу «Спартака» по силам противостоять бразильцам из «Зенита». Уверен, что главное – подготовка. У нас с ними первый матч, если мы будем верны себе – победим», - цитирует Игнатова сайт «Матч ТВ».

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдёт в субботу, 2 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

После восемнадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.