Ильзат Ахметов: «Предсезонка получилась долгой, все устали»

Ильзат Ахметов, зимний новичок питерского «Зенита» в интервью клубной пресс-службе рассказал о предсезонных сборах своей команды. Они проходили на Ближнем Востоке в ОАЭ и Катаре, в рамках сборов питерцы выиграли товарищеский турнир – Кубок равноправия.

«Предсезонка получилась долгой, все устали. Но сборы были хорошие, большинство упражнений — ​через мяч, игровые. Это, конечно, интереснее, чем бег без мяча», - рассказывает Ахметов.

Ильзат добавил, что отличались сборы в «Зените» от сборов в «Краснодаре» тем, что питерский клуб играет больше контрольных матчей.

Напомним, что Ахметов присоединился к «Зениту» в первые дни 2024 года после того, как перебрался из лидера РПЛ и прямого конкурента питерцев, «Краснодара».

Агент: Ивич был очень недоволен переходом Ахметова в «Зенит»