​«Зенит» не проигрывает «Спартаку» в РПЛ с 2017 года

В российском футболе закончилась зимняя пауза, питерский «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в центральном матче девятнадцатого тура.

Таким образом, чемпион России, хотя и не выиграл, сумел и не проиграть также - и его беспроигрышная серия в матчах РПЛ против «Спартака» достигла двенадцати матчей. В последний раз питерцы проигрывали «Спартаку» в 2017 году, когда москвичей тренировал Массимо Каррера и они выиграли свой последний на данный момент чемпионский титул.

В истории «Спартака» была лишь одна еще более продолжительная безвыигрышная серия против конкретного клуба - против ЦСКА, она составила четырнадцать матчей в период с 20001 по 2008 год.