​Давыдов прогнозирует ничью 2:2 в матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов сделал прогноз на субботний матч команды против «Зенита» в Премьер-лиге.

По словам Давыдова, после сборов определить фаворита матча непросто. Бывший спартаковец считает, что матч завершится вничью.

«Обе команды ударно провели предсезонную подготовку, забили много мячей командам, которые идут не на первых ролях. Фаворита не вижу, счёт будет – 2:2, боевая ничья», - цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует на «Газпром Арене» в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.