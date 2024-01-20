Умяров: «Зенит» — это принципиально, но я не скажу, что в нашем настрое что-то поменяется»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, отражается ли на сборах московской команды то, что в 19-м туре РПЛ «красно-белым» предстоит встретиться с «Зенитом».

Умяров согласился с тем, что петербуржцы являются принципиальным соперником для «Спартака». При этом, как отметил футболист, «красно-белые» ко всем своим матчам готовятся ответственно.

«Сейчас, конечно, чуть-чуть более ответственно, потому что «Зенит» — это принципиально, но я не скажу, что в плане нашего настроя что-то прямо поменяется», — цитирует Умярова Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день «сине-бело-голубые» опережают москвичей в турнирной таблице РПЛ на шесть очков.