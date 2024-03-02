Угальде: «Если хотим побеждать, нужно высоко прессинговать»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Спартак» Манфред Угальде поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч ТВ».

- Какие у вас ощущения от этих проведенных здесь на поле в Петербурге первых двух таймах?

- Считаю, что мы провели хорошую работу. У нас были моменты, особенно этот момент в самом конце матча. Могли выиграть. Мы провели непростую игру на выезде. Сказать, что доволен ничьей, я говорить не буду. Но вместе с тем не уступили. Это хорошо. Есть над чем поработать в следующих матчах.

- Прессинг довольно плотный в вашем исполнении особенно в первом тайме. Прессинг в створе ворот - это установка тренера?

- Если хотим побеждать, нужно высоко прессинговать. Это то, что мы нарабатывали на сборах. Этот высокий прессинг помогает, мы знаем, как это надо делать.

- Вы с Соболевым фактически с листа сегодня играли. Насколько это вашу задачу осложняло?

- Нет, это всё нормально. Они отличные футболисты, они помогают мне, а я - им. Мы все вместе помогаем «Спартаку».