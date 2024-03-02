​Фанаты «Спартака» раскритиковали Абаскаля

В субботу вечером «Зенит» и «Спартак» сразятся в рамках 19-го тура чемпионата России. Гильермо Абаскаль принял решение покинуть расположение команды в Санкт-Петербурге – испанец будет смотреть матч на клубной базе, о чём сообщил клуб.

В социальных сетях многие фанаты «Спартака» посредством комментариев раскритиковали Абаскаля за отъезд. Эти болельщики считают, что испанец должен был находиться рядом с командой, особенно учитывая статус матча.

Матч «Зенит» - «Спартак» начнётся в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Абаскаль покинул «Спартак» в Санкт-Петербурге после установки