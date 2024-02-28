Бубнов — о составе «Зенита»: «У них сейчас нет слабых мест»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о составе «Зенита».

По мнению эксперта, в зимнее трансферное окно «Зенит» пополнился сильными бразильскими игроками (Нино, Артуром и Педро), поэтому сейчас в составе петербургской команды нет слабых мест.

«У «Зенита» есть все предпосылки весной бороться за первое место и Кубок. Сохранили основной состав, требуемые позиции усилили. У них сейчас нет слабых мест», — цитирует Бубнова Sportbox.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 2 марта против «Спартака».