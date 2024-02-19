Лепёхин: «Давно уже жду, когда «Динамо» и «Спартак» навяжут борьбу «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о борьбе за призовую тройку в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Следом идёт «Динамо», которое отстаёт от «быков» на шесть баллов.

«Сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту», если не брать в учёт «Краснодар»? Я давно уже жду от «Динамо» и «Спартака» стабильной игры, чтобы они навязали борьбу «Зениту» на дистанции, но пока не дождался», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником «Зенита» по весенней части сезона станет «Спартак».