Нигматуллин: «Вратарская линия «Спартака» не требует усиления»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался на тему того, нуждаются ли «красно-белые» в новом голкипере.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к Ивану Ломаеву («Крылья Советов»), Станиславу Агкацеву («Краснодар») и вратарю ЦСКА Илье Помазуну, выступающему сейчас в составе «Урала» на правах аренды.

«В прошлом сезоне у «Спартака» не было явного первого номера, наверное, они хотят усилить конкуренцию. Сейчас у команды три хороших вратаря высокого уровня, ситуация не требует усиления. Кандидатуры, о которых писали в СМИ, не сильнее нынешних вратарей «Спартака», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой первый матч в весенней части розыгрыша чемпионата России «красно-белые» проведут 2 марта против «Зенита».