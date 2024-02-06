Дьяков: «Ростов» — идеальный вариант для Джикии»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о том, в каком клубе стоит продолжить карьеру защитнику Георгию Джикии в случае ухода из «Спартака».

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что его клиент покинет «Спартак», если командой продолжит руководить испанский тренер Гильермо Абаскаль.

По мнению Дьякова, «Ростов» мог бы стать хорошим для Джикии вариантом, так как он знаком с наставником южан Валерием Карпиным по работе в сборной России.

«Я думаю, что вариант с «Ростовом» был самым лучшим. Во-первых, он будет играть. Во-вторых, с Карпиным он знаком по сборной. Опять же Карпин — главный тренер национальной команды. Есть игровая практика в клубе — получаешь вызов в сборную», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Напомним, действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая нынешнего года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.