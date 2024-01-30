Кобелев: «Доверяю мнению Корнеева, который сказал, что Угальде стоит 5-6 миллионов евро»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о переходе костариканского нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

По информации портала Transfermarkt, за 21-летнего футболиста московский клуб заплатил 13 миллионов евро. Ранее бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев заявлял, что цена на Угальде слишком завышена.

«Не надо считать деньги в чужом кармане. Если «Спартак» отдаёт 15 миллионов евро за нападающего, значит, у клуба есть большие деньги. Через семь-восемь туров будет понятно, что это за футболист. Доверяю мнению Корнеева, который сказал, что Угальде стоит 5-6 миллионов евро», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 5 миллионов евро.