Ноздрин: «Абаскаль начал поддушивать Джикию, а тот стал относиться спустя рукава»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Ноздрин высказался о ситуации, которая сложилась вокруг защитника Георгия Джикии в московском клубе.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что 30-летний футболист покинет «Спартак», если главным тренером останется испанский специалист Гильермо Абаскаль.

«Здесь чисто психологический момент — не сошлись взглядами с главным тренером. Они почти ровесники. Тот стал немного Джикию поддушивать, а он стал относиться немного спустя рукава. Когда тебя не ставят, это немного надламывает», — приводит слова Ноздрина «РБ Спорт».

Также эксперт не согласился с наставником «Спартака» Абаскалем, который ранее заявил о том, что в центре обороны команды не могут играть два левоногих футболиста.

В текущем сезоне Джикия провёл за «красно-белых» лишь девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.