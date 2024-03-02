Булыкин рассказал, как ситуация с Промесом может помочь «Спартаку» в игре с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что ситуация с нападающим Квинси Промесом может помочь московскому «Спартаку» в центральном матче тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

«Игроки «Спартака» должны забыть о всех проблемах, выдать шикарную игру и, возможно, посвятить её кому-то», – сказал Булыкин в беседе с изданием Vprognoze.

Напомним, Промес в настоящий момент находится в Объединённых Арабских Эмиратах, откуда футболиста не выпускают из-за давнего ДТП. Ранее в Нидерландах Квинси заочно осудили на 8 лет по делу о контрабанде наркотических веществ.