Валерий Овчинников: «Зенит» усиливался зимой для того, чтобы выиграть РПЛ»

Валерий Овчинников, бывший тренер нижегородского «Локомотива» оценил зимние усиление питерского «Зенита». Напомним, в команду пришли вингеры-бразильцы Артур и Педро, также бразильский центральный защитник Нино, универсальный полузащитник Ильзат Ахметов.

«У «сине-бело-голубых» есть шансы на чемпионство, их усиления в межсезонье как раз для того, чтобы выиграть чемпионат. Иначе для «Газпрома» будет непонятно, они около 30 млн евро потратили. От «Зенита» ждут победы над «Спартаком», и не просто победы, а разгромной», - делится Овчинников для Betonmobile.

Первый официальный матч питерцев в 2024 году состоится уже совсем скоро, в грядущие выходные. Его дата – 2 марта, дома в этот субботний день «Зенит» примет «Спартак» из Москвы.