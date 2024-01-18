Жирков: «Я бы не смог помочь «Зениту», уже и двух метров не пробегу»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в преддверии шоу-матча PARI на Красной площади рассказал о своей физической форме.

По словам 40-летнего Жиркова, сейчас он не смог бы заменить в составе «Зенита» защитника Данила Кругового, решившего перейти в ЦСКА.

«Куда мне? Я бы не смог помочь команде. Уже и двух метров не пробегу», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Жирков выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год. Также в карьере футболиста были ЦСКА, «Анжи», «Динамо» и лондонский «Челси». Кроме того, полузащитник провёл 105 матчей в составе национальной сборной России, вместе с которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.