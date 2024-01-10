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Мор: «Ахметов точно не испортит картину в «Зените»

10 Января 2024 • 10:03 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

По мнению эксперта, эта сделка выгодна для всех участвующих в ней сторон. Мор считает 26-летнего Ахметова хорошим футболистом, который не испортит игру действующего чемпиона России. 

«С футбольной точки зрения Ильзат — хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Он точно не испортит картину в Санкт-Петербурге. Для всех это нормальная сделка, а «Краснодар» слабее не станет», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне Ахметов провёл в составе «Краснодара» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. По сведениям портала Transfermarkt, за переход игрока сборной России «Зенит» заплатил 850 тысяч евро.    

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Зенит Краснодар Ильзат Ахметов Эдуард Мор ещё теги

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