Мор: «Ахметов точно не испортит картину в «Зените»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

По мнению эксперта, эта сделка выгодна для всех участвующих в ней сторон. Мор считает 26-летнего Ахметова хорошим футболистом, который не испортит игру действующего чемпиона России.

«С футбольной точки зрения Ильзат — хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Он точно не испортит картину в Санкт-Петербурге. Для всех это нормальная сделка, а «Краснодар» слабее не станет», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне Ахметов провёл в составе «Краснодара» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. По сведениям портала Transfermarkt, за переход игрока сборной России «Зенит» заплатил 850 тысяч евро.