Созин: «С такой стоимостью Угальде должен забивать гораздо больше Чалова»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о новичке «Спартака» Манфреде Угальде.

Напомним, костариканский нападающий перешёл в московский клуб в конце января из нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро.

По мнению Созина, за такие деньги Угальде должен забивать больше нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, который сейчас занимает вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров сезона в РПЛ.

«Чалов хочет уйти в Европу то ли за 6, то ли за 8 миллионов. Значит, с такой трансферной стоимостью Угальде и забивать должен сильно больше Чалова. Но я что-то сомневаюсь, что будет именно так», — цитирует Созина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач.