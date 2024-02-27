Орлов — о составе «Зенита» на матч со «Спартаком»: «Может, отдать предпочтение Мостовому?»

Известный комментатор Геннадий Орлов предположил, какой стартовый состав «Зенита» выберет главный тренер команды Сергей Семак на матч 19-го тура РПЛ против «Спартака».

По мнению журналиста, Семаку есть смысл отдать предпочтение не бразильскому новичку Артуру, а россиянину Андрею Мостовому.

«Как ни странно, Артур не раскрылся до конца в тех матчах, которые мы видели. Так, может быть, не надо ставить его сейчас и отдать предпочтение Мостовому?» — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.