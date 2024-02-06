Первак: «Агент Джикии не должен выступать с такими заявлениями»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отреагировал на слова Вадима Шпинёва, агента защитника московской команды Георгия Джикии, о том, что футболист покинет «красно-белых», если главным тренером останется Гильермо Абаскаль.

По мнению Первака, агент поступил неразумно, выступив с таким резким заявлением. Эксперт считает, что своим поступком Шпинёв лишь усугубил ситуацию.

«Считаю, что агент вообще не прав. Он не должен выступать с такими заявлениями. Это представитель игрока и больше ничего. «Спартак» принял решение — тренер работает. Агент должен говорить клубу, кого назначать для одного футболиста?» — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Напомним, действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая нынешнего года. В текущем сезоне 30-летний защитник провёл в составе «красно-белых» лишь девять матчей.