Агент Диарра подтвердил переговоры с «Зенитом»

Тауфик Халед, агент вратаря сборной Мали Джиги Диарра, отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту.

«Да, это правда. Мы контактируем с клубом», — цитирует агента Sport24.

Напомним, в данный момент 28-летний Диарра представляет сборную Мали на Кубке Африки. Также он выступает за клуб «Янг Африканс» из Танзании.

После 18 туров РПЛ «Зенит», набравший 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Отметим, что в настоящий момент за петербургскую команду выступают вратари Денис Адамов, Михаил Кержаков и Александр Васютин.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Соперником «сине-бело-голубых» по 19-му туру станет московский «Спартак».