Агент: «Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более»

Алексис Малавольта, агент защитника «Фамаликана» Риччели, отреагировал на информацию о том, что «Динамо» и «Спартак» проявляли интерес к 25-летнему бразильцу.

«Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более. Предложений от этих клубов не поступало», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что в услугах Риччели заинтересован ЦСКА, который предложил за футболиста 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Фамаликан» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Риччели в 3 миллиона евро.