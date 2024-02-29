Адамов: «Матч со «Спартаком» многое значит для каждого болельщика и футболиста «Зенита»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал, что для петербургской команды значит грядущий матч 19-го тура РПЛ против «Спартака».

По словам Адамова, предстоящая встреча очень важна как для игроков «Зенита», так и для болельщиков «сине-бело-голубых».

«Все прекрасно понимают, что матч со «Спартаком» многое значит для каждого болельщика «Зенита» и каждого футболиста нашей команды, лишние слова по этому поводу здесь не нужды», — цитирует Адамова bobsoccer.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.