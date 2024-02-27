Игнатов: Все работают на адаптацию Угальде в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о новичке команды Манфреде Угальде.

Напомним, 21-летний нападающий присоединился к «красно-белым» в зимнее трансферное окно.

«Манфред — нападающий другого плана. Маленького роста, коренастый, быстрый, очень техничный и с хорошим первым касанием. Он знает, в какую зону уйти, не жадный, отдает пас и хорошо понимает игру», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Хавбек отметил, что вся команда старается помочь Угальде в адаптации, хотя он является квалифицированным игроком, который и так будет приносить «Спартаку» много пользы.

В первой части сезона Угальде провел 25 матчей в составе «Твенте», в которых забил девять голов и записал на свой счет семь ассистов.

После 18 туров «Спартак» идет на пятой позиции в чемпионате России, имея в активе 30 баллов.