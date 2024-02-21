«Если «Спартак» не чемпион, радоваться нечему» — Позов

Известный комик Дмитрий Позов, которой является поклонником «Спартака», заявил, что сейчас стало менее интересно следить за РПЛ.

По словам Позова, раньше было интересно наблюдать за борьбой в зоне еврокубков, но сейчас есть только чемпионство, а остальные места в РПЛ ничего не дают.

«Я считаю, что, если «Спартак» не чемпион, радоваться нечему. Я все равно смотрю, переживаю, болею, но разочаровываюсь, что сезон теряет смысл», — заявил Позов на YouTube-канале Евгении Медведевой.

По итогам 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 зачетных баллов.