Нидерландский журналист: «Переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по Угальде находятся на завершающей стадии»

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс сообщил, что переговоры о переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак» близки к своему завершению.

«Насколько я знаю, переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по трансферу Угальде находятся на завершающей стадии. Но там всё ещё есть несколько вопросов, которые предстоит решить. Поэтому сделка пока не завершена», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что за своего футболиста нидерландский клуб требует у «Спартака» 11 миллионов евро, однако московский клуб пытается снизить эту сумму.

В текущем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач.