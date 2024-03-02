День, который меняет всёе: Что будет со «Спартаком» после задержания Промеса

В четверг Квинси Промес был задержан на таможне в ОАЭ. Пока непонятно, вернётся ли он в Россию. Вне зависимости от этого, кажется, что для «Спартака» настал поворотный момент.

Жизнь без Промеса – это уже необходимость для «Спартака»

«Спартак» во всей истории с Квинси Промесом занимает нейтральную позицию. В клубе не хотят ничего комментировать, пока не прошла апелляция. Юридически позиция ясна. Есть моральные вопросы, но их обсуждать смысла нет. Так или иначе, «Спартак» хотел всеми силами сохранить Промеса. Однако теперь очевидно, что цепляться за нидерландского футболиста не стоит, хотя его важность со спортивной точки зрения неоспорима.

По данным прессы, причиной задержания Промеса стали не его проблемы на родине, а новые, возникшие уже на территории ОАЭ. В этом смысле очень хочется понять, о чём он думал. То есть Промес, с одной стороны, пытался быть аккуратным, но при этом он решает сбежать с места ДТП, то есть просто подставиться на ровном месте. Возможно, нидерландец успешно решит текущий кейс и вернётся в Россию. Однако такое поведение Промеса доказывает одно – абсолютно в любой момент он может совершить такой поступок, который поставит крест на его дальнейшей карьере в «Спартаке». Очевидно, что в такой ситуации «красно-белые» должны прямо решить для себя задачу, как жить без своего лидера. Летом именно поиск замены Промеса должен стать главной задачей клуба.

Идеальная отмазка

Будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» под вопросом, и в этой ситуации он получает идеальную для себя отмазку. Промес пропустит матч с «Зенитом». И это не только кадровая потеря, другие футболисты команды теперь вряд ли в хорошем моральном состоянии. Сможет ли «Спартак» в этой ситуации победить?

А если Промес вообще не вернётся? В этом случае большой вопрос, какой результат «Спартак» покажет весной. На случай неудачи же у Абаскаля будет железобетонный аргумент. Как можно требовать от тренера результата, если он лишится своего лидера и главной звезды в последний день перед возобновлением сезона?

Кстати, это будет удобным оправданием не только для тренера, но и для руководства, для которого нынешний сезон становится первым полноценным. Промеса же возвращали ещё при предыдущих управленцах и собственниках.

При этом в случае даже локального успеха, будь то место в тройке или выход в полуфинал Кубка России, испанский наставник, как и руководство, смогут уверенно утверждать, что выполнили задачу в сложившихся условиях.

Шанс Зиньковского

Отсутствие Промеса открывает возможности для игроков команды. Нидерландец был лидером команды, и его место в составе было неоспоримо. В его отсутствие кому-то придётся брать эту роль на себя. Кажется, это прекрасный шанс для Антона Зиньковского. Медина и Бонгонда не могут себя в полной мере найти в «Спартаке», Соболев скандалит с Абаскалем, Угальде надо адаптироваться, а Мозес летом уйдёт. В этой ситуации именно Зиньковский имеет все шансы примерить на себя роль лидера команды. Вряд ли он хотел получить шанс таким образом, но всё же теперь ему открыт этот путь.

Первая реакция Промеса на новость об аресте в ОАЭ

Роман Андреев